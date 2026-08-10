Adolescente de 16 anos pilotava moto que atingiu e matou ciclista em Sena

A motocicleta envolvida no acidente que matou o trabalhador Deivid dos Anjos, de 36 anos, na tarde deste domingo (9), em Sena Madureira, era conduzida por um adolescente de apenas 16 anos e que não possuía habilitação. A informação foi confirmada pela Polícia Militar ao ContilNet.

O acidente aconteceu na ladeira do Dimiro, localizada no bairro Florentino Moreno. De acordo com as informações apuradas, Deivid trafegava de bicicleta pelo local quando foi atingido violentamente pela moto. A força da colisão foi tamanha que a bicicleta ficou partida ao meio.

Deivid sofreu ferimentos graves, principalmente na região da cabeça. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Hospital João Câncio Fernandes. Após ser estabilizado, a equipe médica decidiu pela transferência para o Pronto-Socorro de Rio Branco. No entanto, durante o trajeto, o trabalhador sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. A morte causou grande comoção em Sena Madureira.

Após o acidente, policiais militares e civis iniciaram diligências para esclarecer as circunstâncias da colisão. O adolescente que conduzia a motocicleta também ficou ferido e sofreu uma fratura no braço.

As autoridades agora buscam esclarecer, entre outros pontos, a quem pertencia a motocicleta utilizada pelo adolescente. O proprietário do veículo poderá ser responsabilizado caso seja comprovado que permitiu que o menor conduzisse a motocicleta, especialmente sem possuir habilitação.

Deivid dos Anjos era sobrinho do ex-prefeito de Sena Madureira Mano Rufino e fazia parte de uma família tradicional do município. A notícia de sua morte provocou manifestações de pesar e grande comoção entre familiares, amigos e moradores da cidade. As circunstâncias exatas do acidente continuam sendo investigadas pelas autoridades.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet