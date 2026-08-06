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Adolescente é apreendido com 127 porções de drogas em Rio Branco

Ação ocorreu em conhecido ponto de tráfico

Por Ithamar Souza, ContilNetAtualizado
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Adolescente é apreendido com 127 porções de drogas em Rio Branco
Material foi encaminhado para a Defla/Foto: ContilNet

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na noite desta quarta-feira (5), suspeito de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, durante uma ação da Polícia Militar em uma área conhecida pela intensa comercialização de entorpecentes, em Rio Branco.

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Segundo informações da ocorrência, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo na Travessa Sabiá quando decidiu fazer uma incursão a pé no chamado “Beco da Tiazinha”, local apontado pelas forças de segurança como um dos principais pontos de venda de drogas na região.

Durante o cerco montado pelos policiais, os militares observaram um indivíduo supostamente comercializando entorpecentes. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem, sendo encontradas com o adolescente algumas porções de substâncias com características semelhantes à cocaína e à maconha.

Ainda conforme o registro policial, durante a abordagem o menor teria confessado que estava vendendo drogas no local. Ao ser questionado sobre a existência de mais entorpecentes, ele indicou que havia outras porções escondidas no quintal de sua residência.

Nas buscas realizadas no endereço informado, os policiais localizaram um recipiente plástico contendo diversas porções de substâncias aparentando ser cocaína, crack e maconha. Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde passou por conferência, contagem e pesagem.

De acordo com o boletim de ocorrência, foram apreendidos 65 invólucros de substância análoga à cocaína, 54 invólucros semelhantes a crack e oito porções de substância análoga à maconha.

O histórico da ocorrência também informa que o adolescente já seria conhecido pelas equipes policiais por abordagens anteriores relacionadas à suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo a PM, ele já havia sido conduzido anteriormente por ato infracional semelhante e também seria apontado como “olheiro” do tráfico na região.

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico ilícito de drogas e conduzido à Delegacia de Flagrantes, juntamente com todo o material apreendido. O caso foi apresentado à autoridade policial, que dará prosseguimento aos procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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