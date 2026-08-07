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Motorista é preso com mais de uma tonelada de drogas na BR-364

Carga estava escondida no fundo da carreta

Por Redação ContilNet
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Motorista é preso com mais de uma tonelada de drogas na BR-364
Tabletes ocupavam compartimento oculto/Foto: Reprodução

Um motorista foi preso após ser flagrado transportando mais de uma tonelada de drogas em uma carreta na BR-364, em Porto Velho, Rondônia. A carga estava escondida em um compartimento oculto na estrutura do veículo.

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Segundo as informações divulgadas, a abordagem ocorreu na quinta-feira (6), no km 759 da rodovia. Durante a fiscalização, policiais rodoviários federais perceberam que o condutor demonstrava nervosismo e apresentava contradições ao responder às perguntas sobre a carga transportada.

Diante do comportamento suspeito, a equipe decidiu realizar uma vistoria detalhada no veículo. Durante a inspeção, os agentes encontraram um fundo falso na carreta, onde estavam armazenados diversos tabletes de entorpecentes.

Outras porções da droga também foram localizadas na cabine do veículo. Imagens da apreensão mostram o compartimento praticamente tomado pelos tabletes retirados pelos policiais.

O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com a carreta e o material apreendido, às autoridades responsáveis pelos procedimentos legais.

Até a publicação das informações, não haviam sido divulgados o peso exato da carga, o tipo de entorpecente apreendido nem o destino que seria dado ao material.

Conteúdo Original / Fonte: Com informações Acre em Dia
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