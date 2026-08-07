Veículo sofreu danos significativos, principalmente na cabine. — Foto: Reprodução

Uma carreta carregada com toras de madeira tombou na manhã desta sexta-feira (7) no ramal Linha Seca, localizado na zona rural de Sena Madureira. O acidente chamou a atenção de moradores da região e mobilizou trabalhadores que atuam no local.

Um vídeo obtido pela redação mostra o veículo tombado às margens do ramal, com a cabine bastante danificada em decorrência do impacto. Apesar do susto e dos prejuízos materiais, ninguém ficou gravemente ferido.

De acordo com as informações apuradas, a carreta pertence a uma empresa que realiza atividades de manejo florestal na região. As causas do tombamento ainda não foram informadas, mas as condições da estrada podem ter contribuído para o acidente.

O veículo sofreu danos significativos, principalmente na cabine, e deverá ser retirado do local após os procedimentos necessários. O incidente não deixou vítimas e resultou apenas em prejuízos materiais.

VÍDEO: