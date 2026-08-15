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Casal fica ferido após carrocinha de caminhonete atingir motocicleta na BR-364

Vítimas caíram em área de mata após colisão durante ultrapassagem

Por Ithamar Souza, ContilNet
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Casal fica ferido após carrocinha de caminhonete atingir motocicleta na BR-364
Vítimas foram arremessadas para área de mata e socorridas ao Pronto-Socorro de Rio Branco/ Foto: ContilNet

Italo Oliveira Mendes, de 27 anos, e Taynara Melo de Araújo, de 30 anos, ficaram feridos após a motocicleta em que estavam ser atingida por uma carrocinha acoplada a uma Chevrolet Montana durante uma ultrapassagem na tarde deste sábado (15), no km 25 da BR-364, nas proximidades do Quinoá, em Senador Guiomard.

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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal seguia pela rodovia no sentido Porto Velho–Rio Branco quando o motorista da Montana iniciou uma ultrapassagem. Durante a manobra, a carrocinha teria atingido a motocicleta, fazendo com que os dois ocupantes perdessem o controle e saíssem da pista.

Após a colisão, a motocicleta e o casal foram parar em uma área de mata às margens da rodovia. O condutor da Chevrolet Montana deixou o local logo depois do acidente.

Proprietário da caminhonete alegou à polícia que o veículo era dirigido por um funcionário/ Foto: ContilNet

Italo sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo e escoriações pelo corpo. Taynara teve fraturas na tíbia e na fíbula da perna esquerda, além de escoriações.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou os dois feridos ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo as informações repassadas, o casal estava consciente e em estado de saúde estável.

A PRF isolou o trecho para os procedimentos de perícia e, posteriormente, a motocicleta foi retirada do local.

Durante as diligências, os policiais foram até o Pronto-Socorro e localizaram o proprietário da Chevrolet Montana. Aos agentes, ele afirmou que não estava dirigindo o veículo no momento do acidente e informou que a caminhonete era conduzida por um funcionário.

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