Paciente é levado à delegacia após ameaçar técnica de enfermagem no PS em Rio Branco

Servidora demonstrou interesse em representar criminalmente contra o agressor após a chegada da Polícia Militar

Homem de 31 anos se exaltou durante procedimento de rotina e precisou ser contido por testemunhas/ Foot: ContilNet

Uma técnica de enfermagem do Pronto-Socorro de Rio Branco procurou a Polícia Militar após ser ameaçada por um paciente de 31 anos durante um atendimento dentro da unidade hospitalar. O caso ocorreu no setor de Observação Adulta e terminou com Raimundo Carlos da Silva sendo conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla).

De acordo com o registro policial, a equipe da RP-101 foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para averiguar uma denúncia de ameaça nas dependências do hospital.

A profissional contou aos policiais que estava trabalhando normalmente quando iniciou o atendimento a Raimundo. Durante o procedimento, segundo o relato, o paciente teria se exaltado e adotado um comportamento agressivo.

Ainda conforme a vítima, o homem teria feito ameaças de violência física e dito que iria “dar um tiro na sua cara” e “quebrar sua cara”. Em determinado momento, ele teria avançado em sua direção, aparentando que iria agredi-la.

A situação precisou ser contida por outras pessoas que estavam no local, evitando que a suposta agressão física se concretizasse.

A técnica de enfermagem relatou ainda que o paciente teria afirmado que ela “não sabia com quem estava falando” e que “não o conhecia”.

Após a chegada da Polícia Militar, a profissional manifestou interesse em representar criminalmente contra o paciente e pediu que fossem adotadas as providências previstas em lei.

Raimundo e a técnica de enfermagem foram encaminhados à Defla, onde o caso foi apresentado à autoridade policial para que fossem realizados os procedimentos legais e apurada a denúncia.