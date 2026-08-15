Polícia apreende 42 porções de cocaína e prende suspeito de tráfico em Rio Branco

Policiais encontraram parte dos entorpecentes com o suspeito e o restante escondido sob árvores/ Foto: ContilNet

Gleydielton Gomes, de 32 anos, foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (14), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Chico Mendes, em Rio Branco. A prisão ocorreu durante uma ação da Força Tática 01, do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM).

A ocorrência foi registrada em um beco situado na região conhecida como Vale do Açaí, local que, segundo a Polícia Militar, é alvo frequente de ações de combate ao comércio de entorpecentes.

Durante uma incursão a pé, os policiais perceberam um homem e uma mulher retirando uma mochila que estava escondida sob uma árvore. A dupla deixou o local antes que pudesse ser abordada.

Pouco depois, os militares observaram Gleydielton saindo de um portão nas proximidades e adotando comportamento considerado suspeito. Ele caminhou até o mesmo ponto onde a mochila havia sido retirada e, em seguida, tentou retornar para o quintal de uma residência.

Os policiais realizaram a abordagem e, durante a revista pessoal, encontraram seis porções de uma substância com características semelhantes à cocaína.

Conforme o relato registrado pela equipe policial, Gleydielton teria declarado que morava na residência com a esposa havia cerca de um mês e que estaria comercializando os entorpecentes para o homem e a mulher que haviam saído do local anteriormente com a mochila.

Ainda segundo os policiais, o suspeito afirmou que não estava com dinheiro proveniente da venda das drogas porque os dois supostos envolvidos teriam levado o valor.

Diante das informações, a equipe retornou ao ponto onde as seis porções haviam sido encontradas. Durante novas buscas, os militares localizaram, escondidas debaixo das árvores e dentro de um saco plástico, outras 36 porções da mesma substância.

Ao todo, 42 porções com características semelhantes à cocaína foram apreendidas.