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Polícia apreende 42 porções de cocaína e prende suspeito de tráfico em Rio Branco

Ocorrência e material recolhido foram apresentados na Delegacia de Flagrantes

Por Ithamar Souza, ContilNet
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Polícia apreende 42 porções de cocaína e prende suspeito de tráfico em Rio Branco
Policiais encontraram parte dos entorpecentes com o suspeito e o restante escondido sob árvores/ Foto: ContilNet

Gleydielton Gomes, de 32 anos, foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (14), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Chico Mendes, em Rio Branco. A prisão ocorreu durante uma ação da Força Tática 01, do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM).

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A ocorrência foi registrada em um beco situado na região conhecida como Vale do Açaí, local que, segundo a Polícia Militar, é alvo frequente de ações de combate ao comércio de entorpecentes.

Durante uma incursão a pé, os policiais perceberam um homem e uma mulher retirando uma mochila que estava escondida sob uma árvore. A dupla deixou o local antes que pudesse ser abordada.

Pouco depois, os militares observaram Gleydielton saindo de um portão nas proximidades e adotando comportamento considerado suspeito. Ele caminhou até o mesmo ponto onde a mochila havia sido retirada e, em seguida, tentou retornar para o quintal de uma residência.

Os policiais realizaram a abordagem e, durante a revista pessoal, encontraram seis porções de uma substância com características semelhantes à cocaína.

Conforme o relato registrado pela equipe policial, Gleydielton teria declarado que morava na residência com a esposa havia cerca de um mês e que estaria comercializando os entorpecentes para o homem e a mulher que haviam saído do local anteriormente com a mochila.

Ainda segundo os policiais, o suspeito afirmou que não estava com dinheiro proveniente da venda das drogas porque os dois supostos envolvidos teriam levado o valor.

Diante das informações, a equipe retornou ao ponto onde as seis porções haviam sido encontradas. Durante novas buscas, os militares localizaram, escondidas debaixo das árvores e dentro de um saco plástico, outras 36 porções da mesma substância.

Ao todo, 42 porções com características semelhantes à cocaína foram apreendidas.

Gleydielton recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o material apreendido. O caso ficou sob responsabilidade da autoridade policial, que deverá apurar a suspeita de tráfico e a possível participação das demais pessoas citadas durante a ocorrência. 

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