Ainda segundo os relatos, o motociclista acabou atingindo de frente um Toyota Etios. — Foto: Reprodução

T.N. da S. de 18 anos, e G.V. de O.C. de 19, ficaram feridos após uma colisão frontal entre uma motocicleta e um carro na noite desta sexta-feira (14), no km 5 da BR-317, em Capixaba, no interior do Acre.

De acordo com informações de testemunhas, G. havia buscado a namorada e seguia com ela de volta para casa em uma motocicleta Honda CG, de cor vermelha. O casal trafegava no sentido Brasiléia–Capixaba quando ocorreu o acidente.

Ainda segundo os relatos, o motociclista acabou atingindo de frente um Toyota Etios, de cor prata, que estaria realizando uma ultrapassagem a uma carreta no momento da colisão.

A violência da batida fez com que G. e T. fossem arremessados da motocicleta e caíssem às margens da rodovia. O jovem sofreu fraturas na tíbia e no fêmur da perna direita, além de uma fratura no braço direito e várias escoriações.

T. também ficou ferida. Ela sofreu um corte profundo no joelho direito, apresentou fortes dores na região do quadril e teve escoriações pelo corpo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e enviou uma ambulância de suporte básico para atender as vítimas. Após receberem os primeiros cuidados no local, os dois foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

T. chegou à unidade hospitalar em estado de saúde estável. G. , entretanto, apresentava quadro considerado grave e precisou ser intubado na sala de traumatologia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve na rodovia e realizou o isolamento da área para permitir os trabalhos de perícia. Depois da conclusão dos procedimentos, os veículos envolvidos foram retirados do local.