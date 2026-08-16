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Mulher salta do 11º andar em cesto de bombeiros durante incêndio

Equipamento estava posicionado dois andares abaixo da moradora

Por Redação ContilNetAtualizado
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Mulher salta do 11º andar em cesto de bombeiros durante incêndio
Mulher saltou até o cesto dos bombeiros/Foto: Reprodução

Uma mulher precisou saltar da janela do 11º andar para escapar de um incêndio que atingiu um prédio residencial em Berlim, na Alemanha. O momento do resgate foi registrado em vídeo.

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As imagens mostram a moradora pendurada do lado de fora do edifício enquanto uma fumaça escura saía do apartamento. Como a escada dos bombeiros alcançava somente o nono andar, ela pulou até o cesto do equipamento, onde foi amparada por um integrante da equipe.

A mulher sofreu ferimentos leves. Um porta-voz do Corpo de Bombeiros descreveu a operação como dramática e afirmou que o resgate esteve “por um fio”.

O incêndio começou por volta das 6h27 de sexta-feira (14), na varanda de um apartamento localizado no bairro de Friedrichshain, perto da estação Ostbahnhof. As chamas avançaram rapidamente pelo imóvel e atingiram o andar superior.

Ao menos 13 pessoas ficaram feridas, e cinco precisaram ser levadas ao hospital. Cerca de 113 moradores receberam atendimento, enquanto mais de 130 bombeiros participaram da operação.

O prédio, de 21 andares, foi evacuado. O fogo foi controlado em menos de três horas, mas a causa ainda não havia sido divulgada, segundo a emissora pública alemã RBB.

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