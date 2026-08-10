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Celulares são arremessados para dentro do presídio de Sena Madureira

Pacotes foram arremessados sobre a muralha

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Celulares são arremessados para dentro do presídio de Sena Madureira
Agentes apreenderam sete celulares/Foto: Reprodução

Uma nova tentativa de introduzir aparelhos celulares de forma clandestina no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, foi registrada durante o último final de semana. Os objetos foram lançados por cima da muralha da unidade prisional durante a madrugada, com a intenção de fazer com que chegassem às mãos dos detentos.

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A movimentação, no entanto, acabou sendo percebida pelos policiais penais que realizavam a vigilância do perímetro externo do presídio. A equipe identificou uma ação suspeita e conseguiu acompanhar o momento em que os pacotes foram arremessados para o interior da unidade.

Durante a averiguação, os agentes localizaram sete aparelhos celulares, todos em condições de funcionamento, além de carregadores. Entre os equipamentos apreendidos, seis eram aparelhos digitais com acesso a recursos que poderiam permitir a utilização de redes sociais e outros serviços de comunicação.

Após realizarem o lançamento, os responsáveis fugiram rapidamente do local e não foram identificados até o momento.

A tentativa reforça a necessidade de manter o trabalho de vigilância nas proximidades da unidade prisional. Ao longo deste ano, outras ocorrências envolvendo o arremesso de celulares e materiais proibidos para dentro do presídio já foram registradas em Sena Madureira, levando as forças de segurança a intensificarem a fiscalização.

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