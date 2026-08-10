11/08/2026
ContilNet Notícias Logo
11/08/2026
ContilPop
‘De Pernas pro Ar 2’ muda de classificação após nova avaliação
Entenda como túmulo de Dobby, de “Harry Potter”, desviou cabo submarino
Latino é atração nacional confirmada no 28º Festival de Praia de Boca do Acre
Britney Spears acusa faxineiro de vazar sua rotina a paparazzi
O que se sabe sobre o julgamento do assassinato de Tupac
Quem é MC Orelha, preso em aeroporto por promover facção criminosa
Tulla Luana anuncia fim de casamento de 21 anos após traição
Médica alerta sobre perigos da soroterapia usada por Virginia
Patrícia Abravanel manda recado para Xuxa após polêmicas
Morre o ator Ben Jones, o Cooter da clássica série “Os Gatões”, aos 84 anos

Idoso de 82 anos morre após ataque de abelhas no PA

Anacleto Miguel de Souza foi socorrido e encaminhado a um hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Idoso de 82 anos morre após ataque de abelhas no PA

Um idoso de 82 anos morreu após ser atacado por abelhas na zona rural de Tomé-Açu, no nordeste do Pará.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A vítima foi identificada como Anacleto Miguel de Souza. O ataque ocorreu na última sexta-feira (7), no Ramal Areial.

Anacleto chegou a ser socorrido e levado a um hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.

Imagem ilustrativa de abelhas. — Foto: Reprodução/TV Globo

Imagem ilustrativa de abelhas. — Foto: Reprodução/TV Globo

Orientações em caso de enxame

Especialistas alertam que o período de estiagem e as queimadas urbanas aumentam os acidentes com abelhas.

A recomendação é não mexer nos enxames, isolar a área e acionar o socorro imediatamente.

Os cães são mais vulneráveis durante ataques porque os latidos podem atrair ainda mais os insetos.

Conteúdo Original / Fonte: G1
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.