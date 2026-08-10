Idoso de 82 anos morre após ataque de abelhas no PA

Um idoso de 82 anos morreu após ser atacado por abelhas na zona rural de Tomé-Açu, no nordeste do Pará.
A vítima foi identificada como Anacleto Miguel de Souza. O ataque ocorreu na última sexta-feira (7), no Ramal Areial.
Anacleto chegou a ser socorrido e levado a um hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.
Orientações em caso de enxame
Especialistas alertam que o período de estiagem e as queimadas urbanas aumentam os acidentes com abelhas.
A recomendação é não mexer nos enxames, isolar a área e acionar o socorro imediatamente.
Os cães são mais vulneráveis durante ataques porque os latidos podem atrair ainda mais os insetos.