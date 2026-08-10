Equipes de emergência correm contra o tempo para retirar pessoas dos escombros. Entre as estruturas que desabaram estavam as alas pediátrica e neonatal de um hospital em Cali.

O governo de Abelardo de la Espriella, que tomou posse na última sexta-feira (7) declarou estado de emergência nacional e enviou soldados para áreas atingidas.

“O governo nacional mobilizou todos os seus recursos para proteger vidas, ajudar as comunidades afetadas e levar ajuda aonde for necessário”, disse Espriella em pronunciamento à nação mais cedo. “A primeira prioridade é resgatar as pessoas presas sob os escombros”, acrescentou.

O epicentro do terremoto foi localizado em San José del Palmar, a cerca de 240 quilômetros de Bogotá. O tremor foi sentido com força na capital do país, onde alarmes dispararam e pessoas saíram às ruas por precaução. O abalo também causou destruição em várias cidades colombianas, como Cali e Pereira.

Diante da tragédia, líderes mundiais se solidarizaram com a Colômbia. Os Estados Unidos anunciaram a destinação de US$ 15,5 milhões em recursos para para ações de abrigo, alimentação, proteção e avaliação dos impactos do terremoto, informou o Departamento de Estado.

“Estamos unidos em oração com o povo colombiano e prontos para apoiar o presidente (Abelardo de la Espriella) e seu governo enquanto avaliam as necessidades no local”, afirmou o Departamento em um comunicado.