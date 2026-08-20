Caminhão colide contra dois carros em avenida de Cruzeiro do Sul

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão, um T-Cross e uma caminhonete foi registrado na tarde desta quinta-feira (20), na Avenida Coronel Mâncio Lima, em Cruzeiro do Sul.
De acordo com as informações iniciais, o T-Cross seguia pela avenida quando o motorista acionou a seta e reduziu a velocidade para acessar um supermercado. O caminhão que vinha logo atrás acabou atingindo a traseira do veículo.
Com o impacto, o T-Cross foi projetado para frente e colidiu contra uma caminhonete que estava à sua frente.
Até o momento, não há informações sobre feridos. As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas.
Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet