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Dupla encapuzada invade almoxarifado e furta merenda escolar no Acre

Câmeras de segurança registraram a movimentação dos suspeitos durante a ação

Por Redação ContilNetAtualizado
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Dupla encapuzada invade almoxarifado e furta merenda escolar no Acre
Após perceber o furto, a administração municipal registrou um Boletim de Ocorrência | Foto: Reprodução

Uma dupla encapuzada invadiu, durante a madrugada desta quinta-feira (13), o almoxarifado municipal de Mâncio Lima, no interior do Acre, e furtaram uma grande quantidade de merenda escolar.

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O imóvel fica localizado no bairro da Cobal. Câmeras de segurança registraram a movimentação dos suspeitos durante a ação, tanto nas áreas externas quanto no interior do estabelecimento. As imagens deverão auxiliar as autoridades na identificação dos envolvidos.

Após perceber o furto, a administração municipal registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia de Mâncio Lima. A Polícia Civil investiga o caso e deverá analisar as imagens de segurança para tentar identificar os responsáveis e esclarecer como os criminosos conseguiram entrar no local.

A quantidade exata de alimentos levados e o prejuízo causado aos cofres públicos ainda não foram divulgados.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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