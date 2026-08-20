O delegado ressaltou ainda que o resultado da ação é fruto do trabalho integrado da equipe policial

Delegado Leandro Lucas Barreto/Foto: ContilNet

A Polícia Civil do Acre prendeu suspeitos de envolvimento em um roubo a residência ocorrido no município de Plácido de Castro e recuperou parte dos bens levados durante a ação criminosa.

Em vídeo divulgado pela Polícia Civil, o delegado Leandro Lucas Barreto, responsável pela Delegacia de Plácido de Castro, destacou o trabalho realizado pela equipe durante a investigação e explicou como os envolvidos foram identificados.

Segundo o delegado, a apuração teve início logo após o registro do crime e contou com o levantamento de informações que ajudaram os investigadores a chegar até os suspeitos.

“Assim que tomamos conhecimento do roubo, nossa equipe iniciou as diligências para identificar os responsáveis. A partir das informações levantadas durante a investigação, conseguimos chegar aos suspeitos e recuperar bens que haviam sido levados da residência”, explicou Leandro Lucas.

O delegado ressaltou ainda que o resultado da ação é fruto do trabalho integrado da equipe policial e reforçou que as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do crime e responsabilizar os envolvidos.

A ação representa mais uma resposta da Polícia Civil aos crimes contra o patrimônio no município, com foco na identificação dos autores e na recuperação dos bens pertencentes às vítimas.

Veja o vídeo: