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Discussão por padrão de energia termina em agressão com faca no interior do Acre

Dono de distribuidora é esfaqueado no peito durante discussão comercial no Acre

Por José Halif, ContilNet
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Discussão por padrão de energia termina em agressão com faca no interior do Acre
Vítima sofreu corte superficial; Polícia Civil investiga o caso e procura pelo agressor/ Foto: ContilNet

Uma discussão banal motivada por um desacordo comercial terminou em violência na noite deste sábado (8), na Avenida Copacabana, em Cruzeiro do Sul. O proprietário de uma distribuidora local ficou ferido após ser atacado por um homem com uma faca de açougueiro.

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Segundo relatos fornecidos por familiares da vítima, a confusão teve início quando o suspeito foi até o estabelecimento comercial para tirar satisfação a respeito de um padrão de energia elétrica. Durante o bate-boca com o comerciante, o homem perdeu o controle, passou a arremessar garrafas de cerveja contra o proprietário e deixou o local fazendo ameaças de que retornaria armado.

Minutos depois, o indivíduo cumpriu a promessa e voltou à distribuidora portando a faca. Ele partiu para cima do comerciante e tentou golpeá-lo. Durante o ataque, o dono do estabelecimento sofreu um corte superficial no lado esquerdo do peito, próximo à região do coração.

A agressão causou tumulto e mobilizou pedestres e clientes que frequentavam o local no momento da confusão. O caso será encaminhado para apuração das autoridades policiais para a identificação e localização do agressor. Até a publicação desta matéria, não havia confirmação sobre a prisão do suspeito.

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