Homem cai de árvore e é socorrido pelo Samu na zona rural de Rio Branco

Vítima visitava o pai no Ramal Água Preta para o fim de semana dos pais quando galho se rompeu

Homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco com suspeita de fratura na clavícula/ Foto: ContilNet

Aldicélio Alcântara Gonçalves, de 46 anos, ficou ferido após cair de uma árvore no final da tarde deste sábado (8), durante uma visita à propriedade rural do pai, localizada no km 4 do Ramal Água Preta, com acesso pelo km 14 da Rodovia AC-90, conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações repassadas pelo pai da vítima, Aldicélio havia ido ao local acompanhado de um amigo para passar o fim de semana com a família e comemorar o Dia dos Pais, celebrado neste domingo (9).

Durante a tarde, enquanto estavam no terreno da propriedade, Aldicélio decidiu subir em um pé de ingá para colher alguns frutos. Segundo o relato, no momento em que estava na árvore, ele pisou acidentalmente em um galho seco, que acabou se rompendo. O homem perdeu o equilíbrio e caiu no chão.

Com a queda, Aldicélio sofreu uma forte pancada e teria fraturado a clavícula direita. Ele chegou a perder a consciência após o acidente. Ao perceber o que havia acontecido, o pai, com a ajuda do amigo que acompanhava a vítima, retirou Aldicélio do local e o colocou em uma rede.

Depois de recuperar a consciência, o homem permaneceu desorientado e não conseguia compreender exatamente o que havia acontecido. Diante da situação, o pai pediu ajuda a um amigo para transportar o filho até Rio Branco em busca de atendimento médico.

Como o acesso até a propriedade era difícil, Aldicélio foi colocado em uma motocicleta e levado por aproximadamente quatro quilômetros pelo Ramal Água Preta até o km 14 da AC-90. No local, ele foi transferido para um veículo que seguia em direção à capital.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que já havia sido acionada, conseguiu interceptar o veículo nas proximidades da rotatória da Avenida Sobral. Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos e, posteriormente, encaminharam Aldicélio ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Apesar da queda, o estado de saúde do homem era considerado estável no momento do encaminhamento. Ele apresentava dores na região das costelas, nas costas e principalmente na clavícula direita, local onde havia suspeita de fratura.

À reportagem, o pai contou que era comum Aldicélio subir na árvore para colher ingá naquela propriedade e que, até então, nenhuma situação semelhante havia ocorrido.