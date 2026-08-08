Grave acidente no interior do Acre deixa uma mulher morta e outra gravemente ferida

Condutor suspeito fugiu do local, e carro foi encontrado abandonado pela Polícia Militar

Colisão registrada por volta das 18h30 vitimou C.S, de 43 anos, ainda no local/ Foto: ContilNet

C. S., de 43 anos, morreu na noite deste sábado (8), após se envolver em um grave acidente de trânsito registrado por volta das 18h30, na rotatória de Plácido de Castro, no interior do Acre. Outra mulher, identificada como S. P., de 38 anos, ficou gravemente ferida.

Segundo as primeiras informações, a colisão envolveu veículos que trafegavam pela região. C. S. ficou gravemente ferida e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.

S. P. também sofreu ferimentos graves e recebeu atendimento das equipes de emergência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou os primeiros procedimentos de socorro.

Após a colisão, o motorista de um dos veículos, identificado até o momento apenas como Marcos, teria deixado o local antes da chegada das autoridades. Posteriormente, a Polícia Militar localizou o veículo abandonado.

A Polícia Militar esteve na área para controlar o fluxo de veículos, garantir a segurança no trecho e realizar os procedimentos relacionados à ocorrência.

Suspeita de embriaguez

Informações preliminares apontam ainda para a possibilidade de que o motorista envolvido estivesse sob efeito de álcool. A circunstância, entretanto, ainda não foi oficialmente confirmada pelas autoridades e deverá ser esclarecida durante a apuração.

Até o momento, não foram divulgados detalhes oficiais sobre a dinâmica exata da colisão. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias do acidente, a participação dos envolvidos e eventuais responsabilidades.