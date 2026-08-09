Comerciante foi atingido por uma facada no lado esquerdo do peito durante uma confusão em uma distribuidora na noite de sábado (8)

Confusão em uma distribuidora terminou com um comerciante ferido por uma facada no peito, na noite de sábado (8), em Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

Uma discussão relacionada a um padrão de energia elétrica terminou em uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (8), na Avenida Copacabana, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

De acordo com as informações divulgadas, um homem foi até uma distribuidora para cobrar explicações do proprietário sobre a instalação de um padrão de energia. Durante a discussão, ele teria arremessado bebidas contra o comerciante.

O proprietário pegou um cabo de vassoura na tentativa de se proteger. Após deixar o estabelecimento, o homem retornou ao local portando uma faca e voltou a confrontar o comerciante.

Durante a ação, o agressor desferiu um golpe de faca que atingiu o lado esquerdo do peito da vítima, em uma região próxima ao coração.

A ocorrência foi registrada e, até o momento da publicação das informações, não havia confirmação sobre a prisão do suspeito.

Imagens registradas no estabelecimento mostram parte da ocorrência.

Veja o vídeo: