09/08/2026
ContilNet Notícias Logo
09/08/2026
ContilPop
Ximbinha registra candidatura a deputado federal pelo Pará sem declarar bens
Oruam desabafa sobre ausência do pai no Dia dos Pais: “Não tenho uma foto com ele”
Dia dos Pais: veja as homenagens especiais dos famosos
Britney Spears faz desabafo sobre música e possível volta: “Nunca fui eu”
Helena fica de fora de Arraial de Bruna Biancardi e Neymar
“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality
Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos
Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada
Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos
Zé Felipe manda recado para Ana Castela em show e web reage

PM prende homem com R$ 16 milhões em metanfetamina vinda do México

Abordagem no Setor Hoteleiro Norte reuniu equipes do Patamo e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
PM prende homem com R$ 16 milhões em metanfetamina vinda do México
Carga vinda do México seria vendida na capital federal e foi avaliada em R$ 16 milhões/ Foto: Reprodução

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, no início da tarde deste domingo (9/8), um homem que transportava 19 pacotes de metanfetamina trazidos do México. A carga de entorpecentes é avaliada em R$ 16 milhões e seria distribuída na capital federal.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A abordagem ocorreu por volta das 12h40 no Setor Hoteleiro Norte, em Brasília. A prisão foi realizada em trabalho conjunto do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Distrito Federal (FICCO/DF).

O homem foi levado à 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte, junto com todo o material apreendido. Ele responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, e a Polícia Civil dará andamento aos procedimentos legais.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.