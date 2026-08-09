PM prende homem com R$ 16 milhões em metanfetamina vinda do México

Abordagem no Setor Hoteleiro Norte reuniu equipes do Patamo e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado

Carga vinda do México seria vendida na capital federal e foi avaliada em R$ 16 milhões/ Foto: Reprodução

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, no início da tarde deste domingo (9/8), um homem que transportava 19 pacotes de metanfetamina trazidos do México. A carga de entorpecentes é avaliada em R$ 16 milhões e seria distribuída na capital federal.

A abordagem ocorreu por volta das 12h40 no Setor Hoteleiro Norte, em Brasília. A prisão foi realizada em trabalho conjunto do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Distrito Federal (FICCO/DF).

O homem foi levado à 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte, junto com todo o material apreendido. Ele responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, e a Polícia Civil dará andamento aos procedimentos legais.