Homem é preso com duas armas e 36 munições dentro de distribuidora em Rio Branco

Flagrante ocorreu após denúncia de porte ilegal em estabelecimento no km 7

Suspeito assumiu a posse dos itens e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes da capital/ Foto: ContilNet

Jorge Lima Fortes, de 40 anos, foi preso pela Polícia Militar após duas armas de fogo e 36 munições serem encontradas dentro de uma distribuidora localizada no Ramal da Usina, no quilômetro 7, em Rio Branco. A ocorrência foi registrada após a polícia receber uma denúncia sobre um possível caso de porte ilegal de arma de fogo no local.

Segundo informações repassadas pela polícia, a Guarnição 201 foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para averiguar a denúncia. A equipe se deslocou até o endereço indicado e encontrou uma distribuidora denominada “Distribuidora Principal”, que estava em funcionamento e apresentava grande movimentação de pessoas.

Durante a abordagem dos frequentadores e as buscas realizadas no interior do estabelecimento, os policiais localizaram, ao lado de um freezer e dentro de uma sacola, um revólver da marca Rossi, calibre .32, acompanhado de seis munições do mesmo calibre.

Ainda conforme o relato policial, Jorge Lima Fortes se apresentou como responsável pelo estabelecimento e assumiu a propriedade do armamento encontrado.

Na continuidade das buscas, os policiais localizaram uma segunda arma de fogo, de fabricação artesanal, calibre .22, acompanhada de 30 munições do mesmo calibre.

Diante dos fatos, Jorge recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com as armas e as munições apreendidas, à Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco, para os procedimentos legais cabíveis.

Segundo a polícia, o homem informou que não necessitava de atendimento médico e foi apresentado à autoridade policial sem lesões aparentes decorrentes da condução.

As circunstâncias relacionadas à posse das armas deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.