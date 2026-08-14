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Dois foragidos são presos pela Denarc durante ações em Rio Branco

Mandados foram cumpridos nesta sexta

Por Redação ContilNet
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Dois foragidos são presos pela Denarc durante ações em Rio Branco
Dupla foi localizada durante diligências/Foto: Ascom PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC) por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), prendeu, nesta sexta-feira,14, dois foragidos da Justiça durante diligências realizadas em Rio Branco. As ações fazem parte do trabalho de combate ao tráfico de drogas e a crimes relacionados à atuação de organizações criminosas.

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Durante as diligências, os policiais localizaram e cumpriram mandados de prisão contra M.G.N., de 36 anos, e L.M.F., de 37 anos.

Informações do inquérito policial apontam que, M.G.N. é suspeita de integrar uma organização criminosa envolvida na prática de diversos delitos. Já L.M.F. possui condenação por ameaçar a companheira e por descumprir medidas protetivas de urgência determinadas pela Justiça.

O delegado Bruno Coelho Oliveira, responsável pela Denarc, ressaltou a importância das prisões para a segurança da população.

“As prisões foram de extrema importância, considerando que duas pessoas envolvidas na prática de uma série de crimes foram retiradas de circulação, contribuindo, assim, para a segurança da população”, afirmou.

Após o cumprimento dos mandados e a realização dos procedimentos legais, os dois presos foram encaminhados às autoridades competentes e permanecem à disposição da Justiça.

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