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VÍDEO: Terremoto de magnitude 7,7 atinge a costa da Indonésia, causa estragos e deixa mortos

Agência do país chegou a emitir alerta de tsunami para algumas regiões. Tremor foi seguido por ao menos três abalos secundários.

Por Redação ContilNetAtualizado
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VÍDEO: Terremoto de magnitude 7,7 atinge a costa da Indonésia, causa estragos e deixa mortos
Prédio danificado após tremor de 7,7 em Ruteng, na Indonésia, em 15 de agosto de 2026 — Foto: SELO/AFP

Um forte terremoto de magnitude 7,7 atingiu a costa da Indonésia na madrugada de sábado (15) pelo horário local — noite de sexta-feira (14) no Brasil. O tremor causou estragos. Ao menos duas pessoas morreram, segundo as autoridades locais.

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Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o terremoto ocorreu por volta das 5h58 no horário local, a uma profundidade de 10 quilômetros. Ao menos três tremores secundários foram registrados depois, sendo um de magnitude 6,1.

Um vídeo mostra o momento em que um terminal de uma área portuária desaba parcialmente em Maumere, na Ilha das Flores. Pessoas são vistas correndo nas ruas. Veja acima.

A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia chegou a emitir um alerta de tsunami e orientou moradores a se afastarem de praias e margens de rios. Pessoas que vivem em áreas costeiras afetadas foram orientados a buscar locais mais altos.

Segundo a agência, o terremoto ocorreu no mar e em uma região de pouca profundidade próxima à ilha de Flores. As autoridades também passaram a monitorar de perto os medidores do nível do mar em busca de possíveis alterações.

Mais tarde, as autoridades locais confirmaram que o tremor provocou ondas pequenas, de até 1 metro. Logo depois, o alerta de tsunami foi retirado.

Casa desabou após terremoto de magnitude 7,7 na Indonésia — Foto: SELO/AFP

Casa desabou após terremoto de magnitude 7,7 na Indonésia — Foto: SELO/AFP

A imprensa local informou que casas, hotéis e alguns prédios de uma cidade próxima ao epicentro ficaram danificadas.

A Indonésia, formada por mais de 17 mil ilhas, registra terremotos e atividade vulcânica com frequência por estar localizada no chamado “Círculo de Fogo do Pacífico”, uma extensa área de vulcões e falhas geológicas.

Terremoto de 7,7 na Indonésia — Foto: Gui Sousa/Arte g1

 

 

Terremoto de 7,7 na Indonésia — Foto: Gui Sousa/Arte g1

 

Conteúdo Original / Fonte: G1
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