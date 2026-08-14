Um forte terremoto de magnitude 7,7 atingiu a costa da Indonésia na madrugada de sábado (15) pelo horário local — noite de sexta-feira (14) no Brasil. O tremor causou estragos. Ao menos duas pessoas morreram, segundo as autoridades locais.
Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o terremoto ocorreu por volta das 5h58 no horário local, a uma profundidade de 10 quilômetros. Ao menos três tremores secundários foram registrados depois, sendo um de magnitude 6,1.
Um vídeo mostra o momento em que um terminal de uma área portuária desaba parcialmente em Maumere, na Ilha das Flores. Pessoas são vistas correndo nas ruas. Veja acima.
A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia chegou a emitir um alerta de tsunami e orientou moradores a se afastarem de praias e margens de rios. Pessoas que vivem em áreas costeiras afetadas foram orientados a buscar locais mais altos.
Segundo a agência, o terremoto ocorreu no mar e em uma região de pouca profundidade próxima à ilha de Flores. As autoridades também passaram a monitorar de perto os medidores do nível do mar em busca de possíveis alterações.
Mais tarde, as autoridades locais confirmaram que o tremor provocou ondas pequenas, de até 1 metro. Logo depois, o alerta de tsunami foi retirado.
Casa desabou após terremoto de magnitude 7,7 na Indonésia — Foto: SELO/AFP
A imprensa local informou que casas, hotéis e alguns prédios de uma cidade próxima ao epicentro ficaram danificadas.
A Indonésia, formada por mais de 17 mil ilhas, registra terremotos e atividade vulcânica com frequência por estar localizada no chamado “Círculo de Fogo do Pacífico”, uma extensa área de vulcões e falhas geológicas.
Terremoto de 7,7 na Indonésia — Foto: Gui Sousa/Arte g1
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