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Dupla arromba farmácia e leva canetas emagrecedoras em Rio Branco

Imagens de segurança mostram que os suspeitos agiram com conhecimento prévio

Por Ithamar Souza, ContilNetAtualizado
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Dupla arromba farmácia e leva canetas emagrecedoras em Rio Branco
Suspeitos entraram por volta da 1h30. — Foto: Reprodução

Criminosos invadiram uma farmácia na Avenida Sobral, na madrugada desta sexta-feira (7), e levaram somente estoque de canetas emagrecedoras produtos de grande procura e valor elevado. O prejuízo chega a R$ 10 mil.

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As imagens de segurança mostram que os suspeitos agiram com conhecimento prévio: entraram por volta da 1h30, foram direto ao local onde estavam os medicamentos e saíram rapidamente, sem levar outros itens.

Segundo o proprietário, esse tipo de roubo já é comum em outros estados e agora chegou ao Acre. “É um produto fácil de revender e com alto valor, por isso devemos nos preparar para mais casos”, alertou.

Como medida de proteção, a rede vai restringir o armazenamento desses medicamentos e vendê-los apenas por encomenda, sem manter estoque visível ou acessível no balcão.

VÍDEO:

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