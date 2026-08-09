A orientação é para que as pessoas redobrem os cuidados antes de realizar qualquer transferência bancária

A orientação é para que as pessoas redobrem os cuidados/Foto: Reprodução

A ação de criminosos especializados em golpes virtuais continua sendo registrada em Sena Madureira. Na semana passada, um funcionário público teve o celular clonado, em circunstâncias que ainda não foram esclarecidas, e os criminosos passaram a utilizar o aplicativo de mensagens para pedir dinheiro emprestado a pessoas que estavam em sua agenda.

Infelizmente, uma das vítimas acabou caindo no golpe. A própria esposa do funcionário acreditou nas mensagens e realizou uma transferência de R$ 600. Pouco depois, descobriu que se tratava de uma fraude.

O estelionatário também entrou em contato com várias outras pessoas que estavam salvas na agenda do aparelho, incluindo radialistas e policiais. Em um dos casos, um policial recebeu uma mensagem solicitando R$ 650 emprestados. Desconfiado da situação, ele pediu que o amigo enviasse um áudio pelo WhatsApp para confirmar o pedido. Após a solicitação, o criminoso encerrou a conversa e não prosseguiu com a tentativa de golpe.

A orientação é para que as pessoas redobrem os cuidados antes de realizar qualquer transferência ou depósito solicitado por meio de aplicativos de mensagens, mesmo quando o pedido aparentemente parte de um amigo ou familiar.

Uma das formas de confirmar a identidade é solicitar uma mensagem de voz ou uma ligação, além de procurar entrar em contato diretamente com a pessoa por outro meio antes de realizar qualquer pagamento.

A recomendação é simples: na dúvida, não faça o Pix. Confirme primeiro.

Conteúdo Original / Fonte: Radar 104