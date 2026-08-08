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Homem é atingido por sete tiros e fica em estado grave no interior do Acre 

Polícia Militar e Samu prestaram socorro à vítima, levada ao Hospital Regional do Juruá

Por José Halif, ContilNetAtualizado
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Homem é atingido por sete tiros e fica em estado grave no interior do Acre 
Polícia Civil investiga o caso e apura se a ação tem relação com conflitos de facções criminosas/ Foto: Reprodução

Uma tentativa de homicídio mobilizou as forças de segurança e o serviço de emergência na noite deste sábado (8), em Cruzeiro do Sul. Um homem ficou em estado grave após ser alvo de um ataque a tiros no bairro Tiro ao Alvo.

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De acordo com as primeiras informações, a vítima foi atingida por pelo menos sete disparos de arma de fogo. Acionados para atender a ocorrência, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros no local.

O homem foi socorrido ainda com vida e encaminhado às pressas para o Pronto-Socorro do Hospital Regional do Juruá (HRJ), onde deu entrada em estado gravíssimo.

A principal suspeita inicial é de que a ação criminosa tenha ligação com disputas entre facções do crime organizado que atuam na região. A Polícia Civil ficará responsável por investigar o caso para esclarecer as motivações do ataque e identificar os autores dos disparos.

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