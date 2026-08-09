Os dois envolvidos e as armas apreendidas foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla)

Itens apreendidos pela PM/Foto: ContilNet

Policiais militares apreenderam um adolescente de 17 anos e prenderam um homem de 20 anos durante uma abordagem realizada na Avenida Francisco Ribeiro, no bairro Santo Afonso, em Rio Branco. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento ostensivo nas proximidades de uma distribuidora.

Segundo informações do boletim policial, a guarnição passava em frente ao estabelecimento quando os militares visualizaram dois indivíduos na parte frontal do local. Conforme os policiais, os suspeitos teriam apresentado comportamento diferente das demais pessoas que estavam na região ao perceberem a aproximação da viatura.

Diante da atitude dos dois homens, os policiais desembarcaram para realizar a averiguação. Durante a aproximação, a equipe teria percebido volumes sob as vestimentas dos suspeitos, na região da cintura, aparentando ser objetos.

Os militares deram ordem para que os dois colocassem as mãos sobre a cabeça e realizaram a abordagem e a busca pessoal.

Durante a revista, os policiais localizaram com um dos envolvidos uma pistola Taurus calibre 9 mm. Com o segundo abordado, foi encontrado um revólver Taurus calibre .38, que apresentava a numeração raspada ou suprimida.

Diante da localização das armas de fogo, o homem de 20 anos recebeu voz de prisão. O adolescente de 17 anos foi apreendido em situação de flagrante por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Os dois envolvidos e as armas apreendidas foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram apresentados às autoridades competentes para a adoção dos procedimentos legais.