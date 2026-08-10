As causas do incêndio ainda não foram informadas

Caso aconteceu em Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

Uma casa de madeira foi completamente destruída por um incêndio registrado nesta segunda-feira (10), após o meio-dia, no bairro Colégio, em Cruzeiro do Sul.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e deslocou uma equipe até o local para combater as chamas. O fogo consumiu toda a estrutura da residência, que ficou totalmente destruída.

Após controlar o incêndio, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo, com o objetivo de eliminar possíveis focos restantes e evitar que as chamas se propagassem para outras casas próximas.

As causas do incêndio ainda não foram informadas. O Corpo de Bombeiros deverá avaliar a estrutura e os danos causados pelo fogo, além de levantar o que foi perdido na residência.