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Grupo invade residência e agride homem com pedaços de madeira no Acre

Caso aconteceu em Sena Madureira

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Grupo invade residência e agride homem com pedaços de madeira no Acre

Um homem foi agredido por um grupo de cinco pessoas após ter a residência invadida no bairro Vitória, em Sena Madureira, durante o final de semana.

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Segundo informações, a vítima estava dentro de casa quando foi surpreendida pelos suspeitos, que teriam entrado no imóvel e iniciado as agressões utilizando pedaços de madeira.

A violência só teria sido interrompida após a mãe da vítima intervir e avisar que a Polícia estava a caminho. Diante da ameaça de chegada da guarnição, os agressores deixaram o local.

Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado a invasão e as agressões. Os suspeitos não foram identificados e o caso deverá ser apurado pelas autoridades.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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