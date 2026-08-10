Um homem foi agredido por um grupo de cinco pessoas após ter a residência invadida no bairro Vitória, em Sena Madureira, durante o final de semana.

Segundo informações, a vítima estava dentro de casa quando foi surpreendida pelos suspeitos, que teriam entrado no imóvel e iniciado as agressões utilizando pedaços de madeira.

A violência só teria sido interrompida após a mãe da vítima intervir e avisar que a Polícia estava a caminho. Diante da ameaça de chegada da guarnição, os agressores deixaram o local.

Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado a invasão e as agressões. Os suspeitos não foram identificados e o caso deverá ser apurado pelas autoridades.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet