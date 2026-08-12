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Helicóptero militar cai nos EUA, provoca incêndio florestal e mata duas pessoas

Acidente aconteceu durante um treinamento no estado do Texas, nesta quarta-feira (12). Vítimas que morreram eram militares que estavam a bordo da aeronave.

Por Redação ContilNet
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Helicóptero militar cai nos EUA, provoca incêndio florestal e mata duas pessoas
Helicóptero do modelo AH-64, usado pelo Exército dos EUA — Foto: U.S Army/Divulgação

Um helicóptero Apache do Exército dos Estados Unidos caiu nesta quarta-feira (12) em um campo na região central do Texas, matando as duas pessoas a bordo e provocando um incêndio florestal. Moradores da região precisaram sair de casa por segurança.

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Uma autoridade militar disse à Associated Press que o Apache fazia um voo de treinamento de rotina quando caiu. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

O acidente aconteceu perto da base de Fort Hood, usada para treinamento e mobilização de forças pesadas. Segundo o Exército, o terreno ondulado e árido ao redor da base oferece condições ideais para treinamento.

O helicóptero não atingiu casas nem outras estruturas ao cair.

“Dava para perceber que foi uma queda violenta”, afirmou Cliff Coleman, porta-voz do gabinete do xerife do condado de Bell.

Um avião-tanque despeja retardante de fogo em um campo após queda de helicóptero militar dos EUA — Foto: Brent Johnson/The Killeen Daily Herald via AP

Um avião-tanque despeja retardante de fogo em um campo após queda de helicóptero militar dos EUA — Foto: Brent Johnson/The Killeen Daily Herald via AP

Fotografias do local mostravam bombeiros caminhando por um campo queimado enquanto colunas de fumaça escura subiam das chamas que ainda consumiam os destroços.

O helicóptero de ataque AH-64 Apache é uma peça importante da frota militar dos EUA desde que as primeiras versões entraram em operação, em 1984.

Os dois integrantes da tripulação ficam sentados um atrás do outro, com o piloto na parte traseira e o copiloto-artilheiro na posição dianteira.

Conteúdo Original / Fonte: Associated Press/G1
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