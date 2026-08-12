Um helicóptero Apache do Exército dos Estados Unidos caiu nesta quarta-feira (12) em um campo na região central do Texas, matando as duas pessoas a bordo e provocando um incêndio florestal. Moradores da região precisaram sair de casa por segurança.
Uma autoridade militar disse à Associated Press que o Apache fazia um voo de treinamento de rotina quando caiu. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.
O acidente aconteceu perto da base de Fort Hood, usada para treinamento e mobilização de forças pesadas. Segundo o Exército, o terreno ondulado e árido ao redor da base oferece condições ideais para treinamento.
O helicóptero não atingiu casas nem outras estruturas ao cair.
“Dava para perceber que foi uma queda violenta”, afirmou Cliff Coleman, porta-voz do gabinete do xerife do condado de Bell.
Um avião-tanque despeja retardante de fogo em um campo após queda de helicóptero militar dos EUA — Foto: Brent Johnson/The Killeen Daily Herald via AP
Fotografias do local mostravam bombeiros caminhando por um campo queimado enquanto colunas de fumaça escura subiam das chamas que ainda consumiam os destroços.
O helicóptero de ataque AH-64 Apache é uma peça importante da frota militar dos EUA desde que as primeiras versões entraram em operação, em 1984.
Os dois integrantes da tripulação ficam sentados um atrás do outro, com o piloto na parte traseira e o copiloto-artilheiro na posição dianteira.