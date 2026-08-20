A prisão foi realizada por oficiais investigadores da Delegacia-Geral de Feijó por volta das 14h

Após a captura, o investigado foi encaminhado para os procedimentos legais/Foto: Reprodução

Um homem identificado pelas iniciais F.C.P.I. foi preso pela Polícia Civil do Acre (PCAC), na tarde desta quarta-feira (19), durante uma ação da Operação Mulher Segura, em Feijó, no interior do Acre.

A prisão foi realizada por oficiais investigadores da Delegacia-Geral de Feijó por volta das 14h, após os policiais localizarem o homem no município e cumprirem um mandado de prisão que estava em aberto contra ele.

Após a captura, o investigado foi encaminhado para os procedimentos legais.

A Operação Mulher Segura reúne ações da Polícia Civil voltadas ao cumprimento de mandados judiciais e ao reforço da segurança pública, com atuação na localização e prisão de pessoas que possuem pendências com a Justiça.

A Polícia Civil não informou, no release divulgado, o motivo pelo qual o mandado de prisão contra F.C.P.I. havia sido expedido.