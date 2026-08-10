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Homem condenado a mais de 23 anos de pena é preso em Rio Branco

Mandado de regressão cautelar foi cumprido pela Polícia Civil nesta segunda-feira (10)

Por Redação ContilNetAtualizado
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Homem condenado a mais de 23 anos de pena é preso em Rio Branco
Prisão foi realizada por uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). — Foto: Reprodução

Um homem de 44 anos, que ainda possui mais de 23 anos de pena a cumprir, foi preso pela Polícia Civil do Acre (PCAC) nesta segunda-feira (10), durante uma ação no bairro Vila Betel, em Rio Branco. A captura ocorreu no âmbito da Operação Capturas, que busca localizar pessoas procuradas pela Justiça.

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Identificado pelas iniciais J.V.X.S., o homem era alvo de um mandado de prisão por regressão cautelar expedido pela Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas de Rio Branco, do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

A prisão foi realizada por uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Conforme informações do processo de execução penal, ainda restam 23 anos, três meses e 23 dias de pena a serem cumpridos pelo homem.

O processo está relacionado a crimes previstos no Código Penal, entre eles falsa identidade, lesão corporal no contexto de violência doméstica e roubo.

Após ser localizado e preso, J.V.X.S. foi encaminhado pelas equipes policiais para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

LEIA TAMBÉM: Homem é preso após usar filha de 1 ano como escudo durante fuga no Acre

Operação Capturas

A Operação Capturas é uma iniciativa da Polícia Civil voltada ao cumprimento de mandados de prisão e à localização de pessoas com pendências perante a Justiça.

As ações buscam dar cumprimento às decisões judiciais e retirar de circulação pessoas que possuem mandados de prisão em aberto.

Conteúdo Original / Fonte: Polícia Civil do Acre
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