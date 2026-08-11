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Homem de 40 anos com mandado de recaptura por tráfico em Cruzeiro do Sul

Após ser localizado e preso pelos policiais, A. foi encaminhado à Delegacia

Por José Halif, ContilNet
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A prisão ocorreu durante o cumprimento do mandado judicial expedido contra o homem.
A prisão ocorreu durante o cumprimento do mandado judicial expedido contra o homem | Foto: Ascom

A Polícia Civil prendeu, na segunda-feira (10), em Cruzeiro do Sul, A. D. da S., de 40 anos, que era procurado pela Justiça e tinha um mandado de recaptura em aberto.

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Segundo as informações, o mandado foi expedido pela Vara de Execução de Penas no Regime Fechado do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) e está relacionado a uma condenação por tráfico de drogas.

Após ser localizado e preso pelos policiais, A. foi encaminhado à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, onde foram realizados os procedimentos legais. Em seguida, ele foi levado ao Presídio Manoel Neri da Silva, onde deverá permanecer à disposição da Justiça.

A prisão ocorreu durante o cumprimento do mandado judicial expedido contra o homem.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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