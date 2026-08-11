Homem descumpre medida protetiva e é preso ao tentar invadir casa da ex

Ainda segundo o relato, G.S.C teria utilizado uma barra de ferro para tentar entrar no imóvel

Diante da situação, os policiais realizaram a prisão do homem e o encaminharam para a delegacia | Foto: Ascom

A Polícia Militar prendeu, nesta segunda-feira (10), em Cruzeiro do Sul, G.S.C, de 45 anos, após ele supostamente descumprir uma medida protetiva e tentar entrar na residência da ex-companheira.

A guarnição foi acionada e, ao chegar ao endereço, encontrou G.S.C no local. Conforme o relato da mulher aos policiais, o homem teria rasgado a documentação referente à medida protetiva que havia sido expedida contra ele.

Ainda segundo o relato, G.S.C teria utilizado uma barra de ferro para tentar entrar no imóvel com a intenção de agredi-la e também atingir outras pessoas que estavam na residência.

Diante da situação, os policiais realizaram a prisão do homem e o encaminharam para a delegacia, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet