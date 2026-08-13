Até o momento, não foram divulgadas informações sobre possíveis autores da agressão, nem sobre a motivação para o crime

. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para colher informações/Foto: O Caeté

Um homem foi encontrado ferido na tarde desta quinta-feira (13), em Sena Madureira, apresentando fraturas nas costelas e nos dois braços. As circunstâncias do ocorrido ainda estão sendo apuradas.

Segundo as primeiras informações, existe a suspeita de que os ferimentos tenham sido provocados por agressões. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para colher informações e verificar o que teria acontecido.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre possíveis autores da agressão, nem sobre a motivação para o crime.

O caso deverá ser encaminhado para investigação da Polícia Civil, que ficará responsável por esclarecer as circunstâncias e identificar os envolvidos.