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Mãe procura filho de 20 anos desaparecido na divisa entre Amazonas e Acre

Por José Halif, ContilNet
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Mãe procura filho de 20 anos desaparecido na divisa entre Amazonas e Acre

A família de Lauan Costa do Nascimento, de 20 anos, procura pelo jovem que está desaparecido há dois dias em Guajará, no Amazonas. A mãe dele procurou a reportagem nesta quinta-feira (13) para pedir ajuda da população na tentativa de localizar o filho.

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Segundo o relato da mãe, Lauan saiu de casa na manhã de terça-feira (11) e, desde então, não retornou. A família já realizou buscas pela cidade e está angustiada diante da falta de informações sobre o paradeiro do jovem.

A mãe contou que Lauan faz uso de entorpecentes e que esta não é a primeira vez que ele desaparece. Em outra ocasião, ele também ficou sem dar notícias e acabou sendo localizado em Cruzeiro do Sul, na região da Ponte da União, onde estava junto a outras pessoas.

“Ele saiu de manhã e até agora ainda não apareceu. É muito preocupante, a gente fica muito angustiada, porque a gente que é mãe não é fácil. Eu estou muito, muito, muito preocupada mesmo”, relatou.

Ainda conforme a mãe, já se passaram duas noites desde que Lauan desapareceu. A família pede que qualquer pessoa que tenha visto o jovem ou tenha alguma informação sobre seu paradeiro entre em contato para ajudar na localização.

As buscas continuam em Guajará, enquanto familiares tentam reunir informações que possam indicar para onde o jovem foi após sair de casa.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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