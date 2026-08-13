Nas redes sociais, Jansen relatou que juntou dinheiro por anos para comprar o carro e iniciou negociação na segunda-feira (10), após encontrar um anúncio na internet com venda em Fortaleza (CE). Como tem um tio que mora na cidade, o influenciador pediu que os vendedores levassem o veículo até o tio dele, para que o familiar pudesse verificar as condições do automóvel.