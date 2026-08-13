O influenciador digital Jansen Carvalho, de Picos, no Centro-Sul do Piauí, denunciou ter perdido mais de R$ 56 mil ao cair em um golpe durante a compra de um carro. Segundo ele, os criminosos usaram inteligência artificial para simular a voz de um tio dele e convencê-lo a realizar uma transferência bancária.
Um boletim de ocorrência foi registrado na terça-feira (11) e o caso é investigado pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Patrimônio (Depatri).
Nas redes sociais, Jansen relatou que juntou dinheiro por anos para comprar o carro e iniciou negociação na segunda-feira (10), após encontrar um anúncio na internet com venda em Fortaleza (CE). Como tem um tio que mora na cidade, o influenciador pediu que os vendedores levassem o veículo até o tio dele, para que o familiar pudesse verificar as condições do automóvel.
Na terça, os criminosos entraram em contato com Jansen por um número diferente do utilizado pelo tio. Eles usaram a foto do familiar do influenciador e enviaram áudios que imitavam a voz dele.
“Poucos minutos depois uma pessoa entrou em contato utilizando um número diferente, mas com a foto do meu tio e um áudio falando como meu tio, usando algum tipo de inteligência artificial e a voz idêntica,” relatou Jansen.
Segundo Jansen, o golpista afirmou que o carro estava em boas condições e o orientou a realizar a transferência bancária. A situação parecia verdadeira porque ele acreditava estar conversando com o próprio tio.
“Eu entendi porque eu imaginei: se eu tenho dois celulares, por que meu tio não pode ter?”, contou.
Após realizar a transferência, Jansen entrou em contato com o número verdadeiro do tio descobriu que havia sido vítima de um golpe. O prejuízo ultrapassou R$ 56 mil.
Procurado pelo g1, Jansen relatou que além de formalizar denúncia sobre o caso, também tenta, junto aos bancos, o reembolso do valor pago.
*Yngridy Vieira, estagiária sob supervisão de Ilanna Serena.
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