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Influenciador perde R$ 56 mil em golpe com voz clonada por IA durante compra de carro

Caso é investigado pela polícia.

Por Redação ContilNetAtualizado
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Influenciador perde R$ 56 mil em golpe com voz clonada por IA durante compra de carro
Influenciador perde mais de R$ 56 mil em golpe com inteligência artificial durante compra de carro no Piauí — Foto: Reprodução

O influenciador digital Jansen Carvalho, de Picos, no Centro-Sul do Piauí, denunciou ter perdido mais de R$ 56 mil ao cair em um golpe durante a compra de um carro. Segundo ele, os criminosos usaram inteligência artificial para simular a voz de um tio dele e convencê-lo a realizar uma transferência bancária.

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Um boletim de ocorrência foi registrado na terça-feira (11) e o caso é investigado pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Patrimônio (Depatri).

Nas redes sociais, Jansen relatou que juntou dinheiro por anos para comprar o carro e iniciou negociação na segunda-feira (10), após encontrar um anúncio na internet com venda em Fortaleza (CE). Como tem um tio que mora na cidade, o influenciador pediu que os vendedores levassem o veículo até o tio dele, para que o familiar pudesse verificar as condições do automóvel.

Na terça, os criminosos entraram em contato com Jansen por um número diferente do utilizado pelo tio. Eles usaram a foto do familiar do influenciador e enviaram áudios que imitavam a voz dele.

“Poucos minutos depois uma pessoa entrou em contato utilizando um número diferente, mas com a foto do meu tio e um áudio falando como meu tio, usando algum tipo de inteligência artificial e a voz idêntica,” relatou Jansen.

Segundo Jansen, o golpista afirmou que o carro estava em boas condições e o orientou a realizar a transferência bancária. A situação parecia verdadeira porque ele acreditava estar conversando com o próprio tio.

“Eu entendi porque eu imaginei: se eu tenho dois celulares, por que meu tio não pode ter?”, contou.

Após realizar a transferência, Jansen entrou em contato com o número verdadeiro do tio descobriu que havia sido vítima de um golpe. O prejuízo ultrapassou R$ 56 mil.

Procurado pelo g1, Jansen relatou que além de formalizar denúncia sobre o caso, também tenta, junto aos bancos, o reembolso do valor pago.

A reportagem tentou contato com o delegado responsável, mas não obteve retorno até a última atualização.

*Yngridy Vieira, estagiária sob supervisão de Ilanna Serena.

Veja o vídeo:

Conteúdo Original / Fonte: G1
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