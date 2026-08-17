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Homem é encontrado desorientado e com marcas de agressão após possível cárcere

O homem relatou que teria sido agredido com pedaços de madeira

Por José Halif, ContilNet
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Homem é preso após tentar fugir e ameaçar policiais em Cruzeiro do Sul
Caso aconteceu em Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

Um homem foi encontrado com diversos hematomas e marcas de agressão pelo corpo durante uma ocorrência atendida pela Polícia Militar na tarde deste sábado (15), no bairro Formoso, em Cruzeiro do Sul.

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A PM foi acionada para verificar uma possível situação de agressão e cárcere privado. Equipes da Rádio Patrulha e do Policiamento de Trânsito foram até o endereço informado. Com a chegada dos policiais, cerca de quatro ou cinco homens que estavam no local fugiram.

Dentro da residência, os militares encontraram a vítima sentada, desorientada e apresentando hematomas e marcas nos braços e nas costas. O homem relatou que teria sido agredido com pedaços de madeira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos à vítima. Aos policiais, o homem afirmou acreditar que a agressão poderia estar relacionada a uma disputa judicial envolvendo sua ex-companheira. Segundo o relato, os responsáveis pelas agressões teriam agido supostamente a mando dela.

A ocorrência foi encaminhada para investigação. A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias da violência, a possível ocorrência de cárcere privado e a eventual participação dos demais envolvidos.

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