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Sete pessoas são presas durante Festival de Praia no interior do Acre

Além disso, a Polícia Civil apresentou uma representação pela prisão preventiva de um suspeito

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Sete pessoas são presas durante Festival de Praia no interior do Acre
Balanço foi feito pela Polícia Civil/Foto: Reprodução

O Festival de Praia 2026, realizado em Manoel Urbano entre os dias 14 e 16 de agosto, terminou com uma série de ações da Polícia Civil do Acre voltadas ao combate à criminalidade e ao cumprimento de decisões judiciais.

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De acordo com o balanço divulgado pela instituição, quatro autos de prisão em flagrante foram lavrados durante o período do evento. Além disso, a Polícia Civil apresentou uma representação pela prisão preventiva de um suspeito.

As equipes que atuaram no festival também cumpriram três mandados de prisão que estavam em aberto. As ações fizeram parte do trabalho de segurança desenvolvido para acompanhar a movimentação durante os dias de programação.

O delegado Remullo Diniz destacou que a presença da Polícia Civil teve caráter preventivo e repressivo, com o objetivo de evitar crimes e garantir uma resposta rápida diante de situações que pudessem colocar a população em risco.

“Durante o Festival de Praia de Manoel Urbano, a PCAC esteve presente e atuou de forma firme, tanto na prevenção quanto na repressão aos crimes. O resultado demonstra o compromisso das equipes com a segurança da população”, afirmou.

Ainda segundo o delegado, o trabalho realizado durante o evento busca assegurar que festividades com grande concentração de pessoas ocorram de maneira tranquila, sem comprometer a segurança dos moradores e visitantes.

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