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Homem é preso após ameaçar a própria família no interior do Acre

O suspeito permaneceu à disposição da Polícia Civil e deverá ser submetido aos procedimentos cabíveis

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Homem é preso após ameaçar a própria família no interior do Acre
Militares realizaram os procedimentos necessários e conduziram o homem para a Delegacia de Polícia Civil | Foto: Ascom

Um homem de 40 anos foi preso pela Polícia Militar neste final de semana, em Sena Madureira, após ser acusado de ameaçar a própria família no bairro Ana Vieira.

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Segundo informações, testemunhas acionaram uma guarnição da Polícia Militar após perceberem a situação. Os policiais foram até o endereço indicado e encontraram o suspeito, que recebeu voz de prisão em flagrante.

Durante a ocorrência, os militares realizaram os procedimentos necessários e conduziram o homem para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi apresentado às autoridades competentes.

O suspeito permaneceu à disposição da Polícia Civil e deverá ser submetido aos procedimentos cabíveis. As circunstâncias da ocorrência e a natureza das ameaças serão apuradas pelas autoridades responsáveis pela investigação.

A prisão ocorreu após a intervenção rápida da equipe policial, acionada por testemunhas que presenciaram ou tiveram conhecimento da situação envolvendo a família.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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