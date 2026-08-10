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Homem é preso após atirar três vezes contra outro em Cruzeiro do Sul

Segundo informações da ocorrência, a vítima foi atingida por três disparos

Por José Halif, ContilNet
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A motivação do ataque e as circunstâncias que antecederam os disparos serão investigadas pela Polícia Civil.
A motivação do ataque e as circunstâncias que antecederam os disparos serão investigadas pela Polícia Civil | Foto: Ascom

Um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Militar após efetuar disparos de arma de fogo contra outro homem, de 30 anos, no bairro Cruzeirinho, em Cruzeiro do Sul.

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Segundo informações da ocorrência, a vítima foi atingida por três disparos, efetuados com armas de calibres 9 milímetros e .40. Após ser baleado, o homem recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado para uma unidade de saúde.

A Polícia Militar informou que o suspeito foi localizado poucos metros do local onde os disparos aconteceram. A guarnição estava a caminho para atender à ocorrência quando conseguiu encontrar e prender o homem em flagrante.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde foi autuado por tentativa de homicídio simples e permaneceu à disposição da Justiça.

A motivação do ataque e as circunstâncias que antecederam os disparos serão investigadas pela Polícia Civil.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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