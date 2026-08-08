Homem é preso com drogas, dinheiro e munição durante ação da polícia em Rio Branco 

Prisão ocorreu na noite de sexta-feira na Rua Boa União após denúncia enviada ao 2º Batalhão/ Foto: ContilNet

Leandro Batista Pontes, de 28 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (7), durante uma ação da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Belo Jardim I, em Rio Branco. Segundo a ocorrência policial, mais de R$ 4,8 mil em dinheiro, drogas, uma balança de precisão e uma munição foram apreendidos durante a ação.

A prisão aconteceu por volta das 22h15, após a equipe policial receber informações de um morador, que preferiu não se identificar por medo de represálias, sobre a suposta comercialização de entorpecentes em frente a uma residência localizada na Rua Boa União.

Conforme o relato policial, o denunciante informou que o suspeito seria conhecido pelo apelido de “Cheira” e teria uma deficiência em um dos olhos. O endereço indicado seria de difícil acesso e teria como referência uma residência situada em frente a um pé de ingá, onde havia mesas de madeira.

Os policiais foram até o local e, durante a aproximação, teriam visto um homem com as características repassadas se deslocando para os fundos da residência e arremessando dois recipientes.

Ainda segundo a PM, os recipientes foram verificados e, dentro deles, foram encontrados diversos invólucros contendo substâncias com características semelhantes a crack e cocaína.

Diante da situação, os policiais realizaram buscas no imóvel. Em um dos quartos, conforme o registro da ocorrência, a equipe percebeu um forte odor característico de entorpecentes. Sobre uma cômoda, teria sido localizado um recipiente, uma quantia em dinheiro e um invólucro maior com uma substância semelhante à cocaína, além de porções de material com características de maconha.

Durante as buscas, os policiais também encontraram uma bolsa e uma carteira com dinheiro, uma balança de precisão e um pote contendo creatina.

Ainda de acordo com a ocorrência, parte das drogas estava separada e embalada em pequenas porções, enquanto outra quantidade permanecia em invólucros maiores. Para a equipe policial, a forma como o material estava armazenado seria compatível, em tese, com a comercialização de entorpecentes.

Os militares também localizaram um cartucho calibre .32 escondido em um buraco na estrutura de tijolos da residência.

Segundo o registro policial, Leandro teria admitido aos militares que comercializava entorpecentes. Na unidade policial, ainda conforme o documento, ele teria afirmado que parte do dinheiro apreendido seria proveniente da venda de drogas e outra parcela teria origem na comercialização de cosméticos.

No momento da abordagem, o homem estava acompanhado da esposa e do filho de colo. A mulher declarou aos policiais que não participava da suposta atividade criminosa e que não sabia que o companheiro estaria envolvido com a venda de entorpecentes.

A ocorrência também registra que, segundo o conhecimento prévio dos policiais, o endereço seria frequentado por usuários de drogas, informação que teria reforçado a denúncia recebida pela equipe.

Leandro foi preso e encaminhado, juntamente com todo o material apreendido, à autoridade policial competente para os procedimentos cabíveis. Conforme o registro, ele foi entregue sem ferimentos aparentes, apresentando apenas arranhões nos dois cotovelos, que, segundo seu próprio relato, seriam consequência de uma queda de motocicleta ocorrida dias antes.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.