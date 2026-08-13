T.D.C.M. foi preso após ser acusado de ameaçar um mototaxista com uma arma durante uma suposta discussão no trânsito

Suspeito foi localizado com uma pistola calibre .380, munições e carregadores; documentação da arma estava vencida, segundo a PM/Foto: ContilNet

T.D.C.M. foi preso pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (13), em Rio Branco, após ser acusado de ameaçar um mototaxista de aplicativo com uma arma de fogo durante uma suposta discussão no trânsito.

Segundo informações repassadas à polícia, o trabalhador seguia para o trabalho pela Rua Euclides da Cunha quando teria sido fechado por um veículo GM Onix, de cor preta. Após a manobra, o condutor do carro teria abordado o motociclista e apontado uma arma de fogo em sua direção, fazendo ameaças.

Bastante nervoso com a situação, o mototaxista seguiu até a Delegacia Especializada em Flagrantes (DEFLA), onde procurou ajuda policial e relatou o ocorrido. Ele também repassou aos militares as características do suspeito, que estaria usando uma camisa e um boné vermelhos.

Uma guarnição composta pelo 3º sargento Erivan, comandante; 3º sargento Mateus, patrulheiro; e soldado William Dourado, motorista, iniciou buscas pela região.

Os policiais localizaram um homem com as mesmas características informadas pela vítima na Rua Euclides da Cunha, em frente ao estabelecimento conhecido como “Verdurão de Carne”. T.D.C.M. estava ao lado do veículo apontado na denúncia.

Durante a abordagem, os militares visualizaram uma arma de fogo na cintura do suspeito. Segundo a polícia, T.D.C.M. informou ser CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) e afirmou possuir documentação referente à arma.

Durante a revista pessoal e a busca no veículo, os policiais apreenderam uma pistola Taurus, modelo 838, calibre .380, com um carregador contendo uma munição do mesmo calibre.

No interior do carro também foram encontrados dois carregadores para pistola calibre .380, sendo um com capacidade para 15 munições e outro para 18, além de 26 munições calibre .22 LR e quatro sacos plásticos contendo diversas cápsulas deflagradas.

Conforme relatado por T.D.C.M. aos policiais, as cápsulas teriam sido recolhidas no estande de tiro “Século XIX”.

Durante a conferência da documentação apresentada, os militares constataram que a Guia de Tráfego Especial da arma estava vencida. O documento tinha validade de 15 de junho de 2023 a 15 de junho de 2026.

A vítima não foi localizada posteriormente, pois teria deixado o local e tomado rumo ignorado.

Diante da situação, T.D.C.M. recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições. Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada em Flagrantes (DEFLA), onde foi apresentado à autoridade policial competente para as providências cabíveis.

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