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Motociclista sofre fratura exposta após colisão com caminhonete em Rio Branco

Ele foi arremessado ao solo e sofreu uma fratura exposta na região da canela direita, além de escoriações pelo corpo

Por Ithamar Souza, ContilNet
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Motociclista sofre fratura exposta após colisão com caminhonete em Rio Branco
Motocicleta ficou danificada após o acidente na Rua Minas Gerais/Foto: ContilNet

O motociclista M.W.A., de 24 anos, ficou ferido após uma colisão entre a motocicleta que conduzia e uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton, na manhã desta quinta-feira (13), na Rua Minas Gerais, no bairro Preventório, em Rio Branco.

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Segundo informações, M.W.A. seguia em uma motocicleta Honda Fan 150, de cor branca, no sentido Centro–bairro, quando a caminhonete L200 Triton, de cor prata, teria invadido a preferencial e atingido a motocicleta.

M.W.A. ficou ferido após a colisão entre a motocicleta e a caminhonete/Foto: ContilNet

Com a força da colisão, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu uma fratura exposta na região da canela direita, além de escoriações pelo corpo.

Uma equipe de socorro foi acionada e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Apesar da gravidade do ferimento, M.W.A. deu entrada na unidade hospitalar em estado estável.

A Polícia de Trânsito também foi acionada e esteve no local para realizar os procedimentos necessários e apurar as circunstâncias do acidente.

Veja o vídeo:

 

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