O motociclista M.W.A., de 24 anos, ficou ferido após uma colisão entre a motocicleta que conduzia e uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton, na manhã desta quinta-feira (13), na Rua Minas Gerais, no bairro Preventório, em Rio Branco.
Segundo informações, M.W.A. seguia em uma motocicleta Honda Fan 150, de cor branca, no sentido Centro–bairro, quando a caminhonete L200 Triton, de cor prata, teria invadido a preferencial e atingido a motocicleta.
Com a força da colisão, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu uma fratura exposta na região da canela direita, além de escoriações pelo corpo.
Uma equipe de socorro foi acionada e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Apesar da gravidade do ferimento, M.W.A. deu entrada na unidade hospitalar em estado estável.
A Polícia de Trânsito também foi acionada e esteve no local para realizar os procedimentos necessários e apurar as circunstâncias do acidente.
Veja o vídeo:
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