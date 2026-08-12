Homem de 35 anos ainda tem mais de sete anos de pena para cumprir

Com o trânsito em julgado da sentença, restam ao homem 7 anos, 1 mês e 22 dias de pena, em regime fechado. — Foto: Reprodução

Um homem de 35 anos, conhecido como “Lágrima”, foi preso nesta quarta-feira (12) dentro de uma oficina mecânica no bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco. Ele era procurado pela Justiça e tinha um mandado de prisão definitiva expedido pela Vara Única de Bujari.

A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil do Acre (PCAC) durante a Operação Capturas. Os investigadores chegaram até a oficina após levantamentos que permitiram identificar o local onde o condenado estava.

Segundo a decisão judicial, a condenação envolve os crimes de dano, desobediência e lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino.

Com o trânsito em julgado da sentença, restam ao homem 7 anos, 1 mês e 22 dias de pena, em regime fechado.

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Após ser localizado e preso, “Lágrima” foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais e deverá permanecer à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

A Operação Capturas tem como objetivo localizar pessoas que possuem mandados de prisão em aberto, com atenção especial para condenados que já não podem mais recorrer das decisões judiciais.

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Conteúdo Original / Fonte: Polícia Civil do Acre