Homem foi levado à delegacia da cidade/Foto: Ilustração

Um homem foi preso pela Polícia Militar nesta quarta-feira (19), no bairro Ana Vieira, em Sena Madureira, suspeito de envolvimento no furto de galinhas.

Segundo informações, a equipe policial foi acionada após a denúncia do furto e realizou diligências na região, conseguindo localizar o suspeito. Durante a abordagem, os policiais também constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

O suspeito permanece à disposição da Justiça e deverá responder pelas acusações relacionadas ao furto, além de cumprir as determinações decorrentes do mandado de prisão que estava em aberto.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet