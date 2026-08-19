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Homem fica ferido após quadriciclo cair em barranco durante entrega

A vítima recebeu os primeiros cuidados de um médico que estava na aldeia

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Homem fica ferido após quadriciclo cair em barranco durante entrega
Foto: Extra do Acre

A rotina de entrega de medicamentos terminou em acidente na manhã desta quarta-feira (19), na Aldeia Morada Nova, em Feijó, interior do Acre. Um homem ficou ferido após o quadriciclo que utilizava sair desgovernado e cair em um barranco próximo ao rio.

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Segundo informações, o homem teria parado o veículo para sair e não percebeu que a marcha ré permanecia engatada. Ao acelerar, o quadriciclo acabou se movimentando de forma inesperada, descendo pelo barranco e parando nas proximidades da margem do rio.

A vítima recebeu os primeiros cuidados de um médico que estava na aldeia. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas posteriormente e realizaram o resgate.

Após o atendimento inicial, o homem foi encaminhado ao Hospital Geral de Feijó para receber cuidados médicos. Até o fechamento desta reportagem, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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