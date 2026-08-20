Homem é preso após agredir companheira na frente dos quatro filhos

Um homem de 55 anos, identificado pelas iniciais A. I. da S., foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (20), suspeito de agredir fisicamente a companheira, de 32 anos, no Ramal 3, na BR-364, zona rural de Cruzeiro do Sul.
Segundo o relato da vítima, o homem teria ficado com ciúmes após ela tirar uma fotografia. Ele teria tomado o celular da companheira e arremessado o aparelho no chão. Em seguida, ainda conforme o depoimento, teria dado dois tapas no rosto da mulher.
As agressões teriam sido presenciadas pelos quatro filhos menores da vítima. Os mais velhos tentaram defender a mãe, mas, segundo o relato, foram mandados para fora da residência. As crianças seguiram para a casa de vizinhos, enquanto a mulher fugiu e se escondeu em uma área de mata próxima, onde acabou sendo localizada pelos próprios filhos.
A vítima também relatou aos policiais que já teria sido agredida anteriormente pelo companheiro e que, desta vez, ficou com medo pela própria segurança e pela integridade dos filhos.
Após ouvir a mulher, a equipe policial foi até a residência do suspeito, mas inicialmente não o encontrou. Pouco depois, os militares visualizaram uma luz de lanterna se aproximando e identificaram o homem, que saía de uma área de mata. Questionado, ele afirmou que estava procurando pela companheira.
A. I. da S. recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde o caso foi apresentado para os procedimentos cabíveis.