Homem é preso após agredir companheira na frente dos quatro filhos

Segundo o relato da vítima, o homem teria ficado com ciúmes após ela tirar uma fotografia

Um homem de 55 anos, identificado pelas iniciais A. I. da S., foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (20), suspeito de agredir fisicamente a companheira, de 32 anos, no Ramal 3, na BR-364, zona rural de Cruzeiro do Sul.

Segundo o relato da vítima, o homem teria ficado com ciúmes após ela tirar uma fotografia. Ele teria tomado o celular da companheira e arremessado o aparelho no chão. Em seguida, ainda conforme o depoimento, teria dado dois tapas no rosto da mulher.

As agressões teriam sido presenciadas pelos quatro filhos menores da vítima. Os mais velhos tentaram defender a mãe, mas, segundo o relato, foram mandados para fora da residência. As crianças seguiram para a casa de vizinhos, enquanto a mulher fugiu e se escondeu em uma área de mata próxima, onde acabou sendo localizada pelos próprios filhos.

A vítima também relatou aos policiais que já teria sido agredida anteriormente pelo companheiro e que, desta vez, ficou com medo pela própria segurança e pela integridade dos filhos.

Após ouvir a mulher, a equipe policial foi até a residência do suspeito, mas inicialmente não o encontrou. Pouco depois, os militares visualizaram uma luz de lanterna se aproximando e identificaram o homem, que saía de uma área de mata. Questionado, ele afirmou que estava procurando pela companheira.

A. I. da S. recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde o caso foi apresentado para os procedimentos cabíveis.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet