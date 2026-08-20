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Jovem de 25 anos está desaparecido há cinco dias em Cruzeiro do Sul

O caso foi registrado na Polícia Civil nesta quarta-feira (19), após o jovem sair de casa e não retornar

Por José Halif, ContilNet
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Jovem de 25 anos está desaparecido há cinco dias em Cruzeiro do Sul

Daniel de Freitas Costa, de 25 anos, está desaparecido desde a última sexta-feira (14), em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. O caso foi registrado na Polícia Civil nesta quarta-feira (19), após o jovem sair de casa e não retornar.

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Segundo o Boletim de Ocorrência, Daniel deixou a residência onde mora, no bairro Cobal, por volta das 17h20. Desde então, familiares e amigos não tiveram mais informações sobre seu paradeiro.

O desaparecimento foi comunicado à Delegacia de Polícia Civil pelo pai do jovem. Conforme o relato, Daniel não foi mais visto por familiares, amigos ou outras pessoas conhecidas desde que deixou a residência.

A família busca informações que possam ajudar a localizar o jovem. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Daniel deve procurar as autoridades policiais.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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