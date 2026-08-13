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Homem morre após salto de barranco em área rasa de igarapé no Acre

Vítima sofreu lesão no pescoço ao cair

Por Ithamar Souza, ContilNetAtualizado
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Homem morre após salto de barranco em área rasa de igarapé no Acre
Vítima foi retirada da água por um amigo/Foto: Reprodução

Um homem identificado apenas como Ananias morreu após se afogar no Igarapé Judia, na tarde desta quinta-feira (13), às margens da Rua Jorge Cardoso, no conjunto habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

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Segundo informações de testemunhas, Ananias teria chegado de uma fazenda e, acompanhado de um amigo, decidiu tomar banho no igarapé e consumir bebida alcoólica. Durante o momento de lazer, ele teria saltado de um barranco, mas acabou atingindo uma parte rasa do local.

Com o impacto, Ananias teria sofrido uma grave lesão na região do pescoço e ficou submerso. Ao perceber que o amigo não retornava à superfície, a outra pessoa que estava com ele entrou no igarapé, retirou a vítima da água e a colocou às margens.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte básico esteve no local e iniciou os procedimentos de atendimento, solicitando posteriormente apoio de uma equipe de suporte avançado. No entanto, quando os socorristas chegaram, Ananias já estava sem vida.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deverá passar por exames cadavéricos.

As circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil.

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