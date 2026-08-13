Homem morre após salto de barranco em área rasa de igarapé no Acre

Vítima foi retirada da água por um amigo/Foto: Reprodução

Um homem identificado apenas como Ananias morreu após se afogar no Igarapé Judia, na tarde desta quinta-feira (13), às margens da Rua Jorge Cardoso, no conjunto habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Ananias teria chegado de uma fazenda e, acompanhado de um amigo, decidiu tomar banho no igarapé e consumir bebida alcoólica. Durante o momento de lazer, ele teria saltado de um barranco, mas acabou atingindo uma parte rasa do local.

Com o impacto, Ananias teria sofrido uma grave lesão na região do pescoço e ficou submerso. Ao perceber que o amigo não retornava à superfície, a outra pessoa que estava com ele entrou no igarapé, retirou a vítima da água e a colocou às margens.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte básico esteve no local e iniciou os procedimentos de atendimento, solicitando posteriormente apoio de uma equipe de suporte avançado. No entanto, quando os socorristas chegaram, Ananias já estava sem vida.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deverá passar por exames cadavéricos.

As circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil.